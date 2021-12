Entire United Nations Family Focused on Helping Lebanon Overcome Crisis, Promote Stability, Secretary-General Says in Video Message for Country’s People

Following is the text of UN Secretary-General António Guterres’ video message to the people of Lebanon, in New York today:

J’adresse mes vœux chaleureux au peuple libanais, dans la perspective de ma visite de cette semaine.

Le peuple libanais est un peuple généreux, ingénieux et hospitalier. J’ai pu le constater lors de mes nombreuses visites au Liban lorsque j’étais Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

Je suis extrêmement préoccupé par les épreuves que vous traversez actuellement.

L’an dernier, la terrible explosion dans le port de Beyrouth a coûté la vie à plus de 200 personnes originaires de plus d’une douzaine de pays: des parents, filles, fils, amis et collègues… Les Nations Unies pleurent leur disparition avec vous. Parmi les plus jeunes victimes se trouvaient notamment deux enfants de membres du personnel de l’ONU.

L’explosion a fait quelque sept mille blessés, dont beaucoup sont désormais handicapés à vie. Des milliers de foyers ont été détruits. Je sais que le peuple libanais veut des réponses; je sais que vous exigez la vérité et la justice.

L’effet conjugué des crises sociales, économiques et politiques ne fait qu’exacerber vos souffrances. Et la pandémie de COVID-19 a encore alourdi le fardeau.

I am coming to Lebanon with one simple message: the United Nations stands with the people of Lebanon. From our political teams and peacekeepers to our humanitarian aid workers and development professionals, the entire United Nations family is focused on supporting Lebanon and its people.

During my visit, I will meet different Lebanese leaders and representatives to discuss how we can best support you to overcome the crisis and promote peace, stability, justice, development and human rights. I hope to have the chance to talk with, and listen to, people from all backgrounds and communities.

Lasting solutions can only come from inside Lebanon. It is essential for leaders to put the people first and implement the reforms needed to set Lebanon back on track, including efforts to promote accountability and transparency, and root out corruption.

Next year’s elections will be key. Lebanon’s people must be fully engaged in choosing how your country moves forward. Women and young people must have every opportunity to play their full part. This is the only way Lebanon will lay the foundations for a better future. The United Nations will support Lebanon on every step of this journey.

Thank you, shukran, and I look forward to spending time in the Land of the Cedars.