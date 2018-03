Following are UN Secretary-General António Guterres’ remarks to the Security Council high‑level debate on collective action to improve United Nations peacekeeping operations, in New York today:

I thank the Kingdom of the Netherlands for organizing this important debate and I thank you, Prime Minister Mark Rutte, for presiding over it. I have addressed this Council several times over the past year on peacekeeping reform. It is now time to take action together.

At its best, United Nations peacekeeping is a remarkable enterprise of multilateralism and international solidarity. From Sierra Leone to Cambodia, Timor‑Leste, Namibia, El Salvador and elsewhere, United Nations peacekeeping has helped countries move from war to peace and supported the work of civil society activists — like Ms. Fatima Touré, who is with us today.

In West Africa, for example, Liberia, Sierra Leone and Côte d’Ivoire are now peaceful, thanks in part to the support of United Nations peacekeeping. It is inspiring to see Côte d’Ivoire represented here today in the Council. Three United Nations peacekeeping missions have completed their mandates and left, after a job well done. That is our aim, for every mission.

But we all know that United Nations peacekeeping faces serious challenges, particularly in four of our largest deployments: Mali, the Democratic Republic of the Congo, the Central African Republic and South Sudan. Put simply, peace operations cannot succeed if they are deployed instead of a political solution, rather than in support of one. And United Nations peacekeeping missions now operate in far more dangerous, complex and high-risk environments. They are under threat from armed groups, criminals and terrorists, who have access to powerful modern weapons.

United Nations peacekeepers are often underequipped, underprepared and unready for the dangerous environments in which they now operate. There are gaps in command and control, in culture, in equipment and in training. Our peacekeepers are vulnerable, and they are targeted for attack. Last year, we lost 59 peacekeepers through malicious acts — a sharp increase since 2016, when the figure was 34. I pay tribute to the fallen; we will never forget their sacrifice. These figures are unacceptable and weigh on us all. That is why I will spend Peacekeepers’ Day this year in Mali, where our Mission sustained the highest casualties last year.

We are damaging the instrument of peacekeeping, and indeed multilateralism itself, in creating unrealistic expectations. Lives and credibility are being lost. These challenges require strong, collective action. We should focus our efforts in three areas: first, to refocus peacekeeping with realistic expectations; second, to make peacekeeping missions stronger and safer; and, third, to mobilize greater support for political solutions and for well‑structured, well‑equipped, well‑trained forces.

The United Nations Secretariat has set change in motion, based on the Security Council and General Assembly resolutions on sustaining peace, the [Carlos Alberto dos] Santos Cruz report, and other reviews and reports over recent years. I will provide Member States today, and on a regular basis, with a summary of the concrete actions that have been implemented under the responsibility of my two Under‑Secretaries‑General for Peacekeeping Operations and Field Support. The document will be available at the end of the session.

First, we are working to improve the safety and security of peacekeepers. We have already started to implement measures to improve the preparedness and response of missions at high risk by strengthening training, reviewing medical support and addressing performance issues.

Second, we are conducting independent reviews of our peacekeeping missions, aimed at refining their priorities and configuration, while assessing the viability of mandates and political processes. The reviews are aimed at ensuring we have well‑trained, well‑equipped peacekeepers that are mobile and agile, and can be proactive in dealing with challenges and threats. Too often in the past, our troops have been reduced to waiting in a defensive posture, giving hostile forces time and space to plan attacks.

Third, I have launched a new approach to sexual exploitation and abuse, by ensuring that victims have a clear way to report allegations, and working with troop- and police‑contributing countries to address allegations, end impunity and prevent future cases. I am encouraged that 90 countries have joined the Compact on Preventing Sexual Exploitation and Abuse. I have appointed a system‑wide Victims’ Rights Advocate, who is working closely with Governments and civil society. Four more victims’ rights advocates are now working in the peacekeeping missions where there have been the highest number of allegations of sexual exploitation and abuse. And I have invited Heads of State and Government to join a circle of leadership — a visible and powerful symbol of our joint commitment to prevent and end this scourge.

Fourth, my reforms of the peace and security architecture should result in better analysis, stronger support to troop and police contributors, more effective political engagement, and enhanced accountability and transparency — as requested by many of you.

The overall goal of the reforms is to improve our capacities to prevent conflict and sustain peace. These efforts are critical — but action by the Secretariat alone is not enough to meet the challenges we face. Our chances of success increase dramatically when we work together with Member States and share burdens, risks and responsibilities. We urgently need a quantum leap in collective engagement. This is why I am launching a new initiative, “Action for Peacekeeping”, aimed at mobilizing all partners and stakeholders to support the great enterprise of United Nations peacekeeping.

As peacekeeping marks its seventieth anniversary, I hope we can develop a set of mutually agreed principles and commitments to create peacekeeping operations fit for the future. These will be elaborated with our partners, including at a high‑level side event on the margins of the General Assembly in September. I hope we can reach a formal agreement by the end of the year.

I thank the Netherlands and Côte d’Ivoire for moving this effort forward, and I encourage all Council members and all our partners for peace to join. As we build this agreement together, I have six immediate requests for Member States.

First, I urge Security Council members to sharpen and streamline mandates. Please put an end to mandates that look like Christmas trees. Christmas is over, and the United Nations Mission in South Sudan cannot possibly implement 209 mandated tasks. By attempting too much, we dilute our efforts and weaken our impact. I hope our mission reviews will help to end this mandate inflation.

Second, I call on Member States to sustain your political engagement and push for political solutions and inclusive peace processes, including through bilateral diplomacy and sanctions if necessary. A peacekeeping operation is not an army, or a counter‑terrorist force, or a humanitarian agency. It is a tool to create the space for a nationally owned political solution.

Monsieur le Président,

Troisièmement, je vous demande de continuer à nouer et à renforcer les partenariats avec les organisations régionales. L’Union africaine est l’un de nos principaux partenaires et je tiens à remercier M. Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union africaine, d’être présent avec nous aujourd’hui.

Les partenariats politiques sont indispensables, en particulier lorsqu’une mission des Nations Unies est déployée pour appuyer un processus de paix facilité par d’autres acteurs, comme c’est le cas au Soudan du Sud avec l’IGAD et l’Union africaine.

Les partenariats opérationnels conclus avec les organisations régionales ou sous régionales sont essentiels dans la conduite des missions d’imposition de la paix ou de lutte contre le terrorisme pour lesquelles le maintien de la paix par les Nations Unies ne constitue pas une réponse adaptée. Je vous encourage à soutenir ces initiatives en les dotant de mandats ambitieux et d’un financement prévisible et durable.

Notre partenariat avec l’Union africaine en Somalie est source d’enseignements précieux. Le G5 Sahel présente des avantages semblables et, une fois encore, je vous demande instamment de l’appuyer sans réserve avec tout ce qui est nécessaire pour avoir un succès. Les partenariats triangulaires entre le Conseil de sécurité, les pays fournisseurs de contingents ou de personnel de police, et le Secrétariat tiennent également une place primordiale dans le renforcement de notre appui au maintien de la paix.

Quatrièmement, j’appelle les responsables du maintien de la paix et leur personnel, civil, militaire et policier, à se tenir prêts à remplir leur mission. Les caveats imposées par les pays fournisseurs de contingents ou de personnel de police ne devraient pas entraver nos opérations. Il incombe à mes Représentants spéciaux, aux commandants de la force et aux chefs de la police de veiller à ce que la chaîne de commandement et de contrôle soit clairement établie, opérationnelle et réactive, sans interférences. Les pays fournisseurs de contingents ou de personnel de police et leurs partenaires se doivent d’améliorer le niveau de formation et de préparation des soldats de la paix.

Je remercie tous ceux qui participent à cet effort. J’espère que vous avez regardé les vidéos qui mettent en lumière le dévouement, l’investissement et les sacrifices des Casques bleus venus de différents pays. Pourtant, nous ne pouvons continuer à intervenir avec des effectifs semblables à un patchwork, présentant des points de vue et des modes de pensée différents.

Je suis favorable aux arrangements innovants tels que, par exemple, les partenariats triangulaires conclus entre l’ONU, les donateurs, notamment d’équipement et d’entrainement, et les pays fournisseurs de contingents ou de personnel de police. Grâce à ces partenariats, il est possible de mieux équiper et de mieux former nos troupes, et cela de manière plus efficiente. Les soldats de la paix des Nations Unies doivent aspirer aux normes les plus élevées dans tous les domaines.

Cinquièmement, je vous prie instamment d’assumer la responsabilité qui est la vôtre et de doter les missions de ressources humaines et financières qui soient en adéquation avec leurs mandats. Je suis résolument attaché à la discipline budgétaire et décidé à optimiser les ressources du maintien de la paix. Toutefois, les coupes arbitraires effectuées dans les budgets viennent fragiliser les efforts pour mettre en œuvre des mandats ambitieux et complexes.

Au Mali, il y a eu plus de 140 morts depuis la création de la mission en 2013. Comment les Casques bleus peuvent‑ils opérer dans un tel environnement quand il leur manque presque 100 véhicules blindés de transport de troupes? Comment les Casques bleus en République centrafricaine peuvent‑ils se déployer dans des régions reculées du pays sans disposer des systèmes de communication avec les appareils en vol dont ils ont besoin?

En tout, dans nos opérations de maintien de la paix, 15 hôpitaux de terrain n’ont pas été déployés ou ne sont pas opérationnels. Beaucoup de ces lacunes existent dans nos environnements d’opération les plus hostiles, y compris dans le nord du Mali. Ces insuffisances réduisent la mobilité et les capacités en matière d’appui médical et de communications. Elles portent gravement atteinte à la pleine efficacité des Casques bleus, à leur aptitude à prévenir les conflits et confronter les forces hostiles.

Nous manquons également cruellement de personnel qualifié. La présence de personnels féminins dans nos missions participe directement à accroître leur efficacité et leur crédibilité, mais nous ne cessons de le répéter : il faut plus de femmes parmi les officiers, les soldats et les policiers. Nous avons aussi besoin de dirigeants expérimentés, de techniciens compétents, de moyens logistiques et aériens ainsi que d’équipements spécialisés, y compris en matière de renseignement.

Sixièmement, et enfin, j’appelle les pays hôtes à accorder leur plein consentement aux opérations de maintien de la paix et à coopérer activement avec celles-ci. Ceci implique notamment de traduire en justice les auteurs d’attaques commises contre les soldats de la paix et de lever les entraves à la pleine liberté de circulation.

Pour que les opérations de maintien de la paix réussissent, il faut que les parties au conflit veuillent la paix et participent activement à un processus politique. Quand la volonté des pays hôtes faiblit, les États membres de l’ONU doivent, sous la conduite du Conseil de sécurité, user de toutes les mesures incitatives et de toute leur influence pour relancer le processus de paix.

Monsieur le Président,

Il me semble que nous savons tous ce qu’il faut pour garantir le succès des opérations de maintien de la paix. Je compte sur votre coopération et sur votre soutien pour que nous honorions nos engagements communs. Je vous remercie.