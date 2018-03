Following are UN Secretary‑General António Guterres’ remarks to the General Assembly meeting on the Secretary-General’s report on peacebuilding and sustaining peace, in New York today:

Thank you, Mr. President, for organizing this briefing on my report on peacebuilding and sustaining peace. Two years ago, the General Assembly and the Security Council came together to send a clear joint message: Member States have primary responsibility for building and maintaining peace, but we can all do more to strengthen the foundations of stability, wellbeing and cohesion.

The United Nations must offer coherent, comprehensive and integrated support, working with Member States and other partners, before, during, and after conflict. My report sets out how the United Nations is putting these messages into practice. I look forward to hearing from you about how we can advance these ideas together.

J’aimerais maintenant mettre en lumière certains points importants du rapport.

Premièrement, nous avons considérablement amélioré la cohérence du système des Nations Unies pour ce qui est de la consolidation et de la pérennisation de la paix, mais il reste encore beaucoup à faire. Il faudra tout d’abord parvenir à une vision commune sur la manière dont nous pouvons soutenir l’action des États Membres pour mieux prévenir ces risques.

Deuxièmement, les mesures nationales de consolidation et de pérennisation de la paix sont plus efficaces si elles associent toutes les parties. La pérennisation de la paix est à la fois un objectif et un processus qui repose sur la définition d’un projet de société commun qui tient compte des besoins de tous.

Comme je l’ai déjà dit, le développement durable et inclusif est une fin en soi. Mais il est aussi vrai qu’il joue un rôle majeur dans la prévention des conflits. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 est notre solution pour faire de ce monde un monde plus sûr, plus pérenne et plus résilient.

La thématique de la pérennisation de la paix ne se substituera pas au développement et n’entraînera pas une réduction des ressources qui lui sont allouées, ressources auxquelles on ne saurait toucher.

Troisièmement, les questions d’égalité des sexes doivent rester au centre de tous nos efforts de pérennisation de la paix. Il ne fait aucun doute que les femmes jouent un rôle moteur dans la consolidation de la paix et dans la prévention et le règlement des conflits, et que leur participation est essentielle.

Il faut accroître la représentation des femmes, et ce, non pas de façon purement symbolique, mais systématiquement et effectivement. Les femmes doivent occuper des postes de décision à tous les niveaux dans les institutions et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux de prévention et de règlement des conflits.

Fourth and finally, the report shows that failure to make progress on financing peacebuilding will undermine our other efforts to save lives, stabilize countries in crisis, alleviate suffering and protect the vulnerable. We are witnessing unnecessary human suffering on a scale that is hard to comprehend.

In the past 10 years, the international community spent $233 billion on humanitarian response, peacekeeping and hosting refugees. And if the financial cost is unsustainable, the human cost is unbearable.

Instead of responding to crises, we need to invest far more in prevention. Prevention works, saves lives and is cost-effective. Our recent study with the World Bank estimates that better funded, more focused preventive action could have saved between $5 billion and $70 billion per year for the affected country and the international community combined.

The Peacebuilding Fund is a critical tool in our efforts to achieve this. It is nimble and can respond quickly when crises loom. It has a catalytic effect and can unlock funding from other sources. It provides resources for projects that are too risky for others to invest in. Many of its programmes support women and young people.

And the Peacebuilding Fund has a proven track record of supporting national partners; helping transitions to peace and stability; building coherence by spreading resources through more than 25 United Nations agencies and partners, including Governments; and aligning its goals with international financial institutions and others. I urge all those with the power to do so, to allow us to increase the Fund’s resources to $500 million annually.

My report sets out several options on increasing, restructuring and prioritizing the financing of peacebuilding activities. These include different combinations of voluntary and assessed funds, linked to the peace continuum. This would provide greater predictability and sustainability of funding and reduce the costs of mobilizing voluntary resources. It would also send a powerful signal of Member States’ commitment.

In addition to these sources, we are exploring the possibility of innovative financing solutions. These might include contributions by individuals, foundations and faith-based organizations, corporate partnerships, web-based mechanisms and crowdfunding. Let me repeat: these proposals should be seen firmly in the context of peace and security, and should not impact on funds for sustainable development in any way.

The Peacebuilding Fund is complementary to other financing streams and provides support directly to United Nations country teams, Governments and regional organizations that are making a difference on the ground. I hope you will give the proposals contained in the report serious consideration, particularly at the high-level meeting in April. I urge you to focus not only on the event itself, but on meaningful ways to follow up on the decisions that are taken.

Les réformes que j’ai lancées devraient permettre une meilleure coordination entre les trois piliers de l’Organisation des Nations Unies, de sorte que l’action menée dans les domaines de la paix et de la sécurité puisse être mieux alignée sur les efforts déployés au regard du développement et des droits humains, ainsi qu’en ce qui concerne l’assistance humanitaire.

Il est indispensable que nous coordonnions toutes nos activités pour être en mesure de nous attaquer aux racines des conflits et des crises, qui trouvent souvent leur origine dans la pauvreté, l’exclusion, les inégalités, les discriminations, les violations et le manque de respect des droits humains.

C’est le devoir partagé de la communauté internationale dans son ensemble que de prévenir et régler les conflits et les crises, de réduire les risques, d’améliorer la résilience et de pérenniser la paix. La plupart des obstacles que nous rencontrons sont par nature transnationaux et appellent une réponse régionale ou mondiale.

Dans mon programme de réformes pour les questions de paix et de sécurité, j’ai proposé d’augmenter de 50 pour cent le nombre de postes inscrits au budget ordinaire au Bureau d’appui à la consolidation de la paix, grâce aux gains d’efficacité réalisés par la restructuration, et sans qu’il faille engager de dépenses supplémentaires. On présentera cette proposition à la Cinquième Commission [bientôt].

La revitalisation du Bureau d’appui à la consolidation de la paix et le renforcement du Fonds pour la consolidation de la paix doivent être l’occasion de créer des passerelles entre notre action en faveur de la paix et de la sécurité, et tous nos autres domaines d’activité, en alliant tous les outils et toutes les démarches connus, et en renforçant les partenariats.

The high-level meeting next month will be an important opportunity to take stock of progress, of the proposals and recommendations I have made, and of the path ahead. I hope to see continued strong support for our efforts to overcome fragmentation and make the United Nations system work together more effectively.

We must do more to address the imbalance between spending on conflict, and spending on peace. We must rally Member States, the General Assembly, Security Council, regional organizations and all partners for our efforts across the peace continuum — from prevention, conflict resolution and peacekeeping to peacebuilding and sustainable long-term development. I look forward to working with you to achieve success and to serve the most vulnerable: people in countries affected by conflict.