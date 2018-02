11 février 2018 – Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a appris avec une profonde tristesse le tragique accident d'avion survenu dimanche dans la région de Moscou, au cours duquel tous les passagers et membres d'équipage auraient perdu la vie.

« Le Secrétaire général présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple et au gouvernement de la Fédération de Russie », a declare son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans un communique de presse publie dimanche soir.

Selon les informations rapportées par la presse, l'avion a perdu le contact peu de temps après le décollage d'un aéroport de Moscou et s'est écrasé près d'un village situé à environ 80 kilomètres au sud-est de la capitale russe. L'aéronef avait 65 passagers et six membres d'équipage à bord.