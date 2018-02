9 février 2018 – Dans le cadre d'une décision historique, plusieurs pays se sont mis d'accord vendredi sur un ensemble de directives volontaires visant à marquer les équipements de pêche, faisant ainsi un grand pas vers des océans plus propres et contribuant à rendre la navigation des bateaux plus sûre, s'est félicité l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Ces directives devront ensuite être approuvées par le Comité des pêches (COFI) de la FAO, en juillet 2018, a précisé l'agence onusienne dans un communiqué de presse.

Principalement faits de plastique, lorsqu'ils sont abandonnés, perdus ou rejetés en mer, les équipements de pêche comptent parmi les plus importants débris marins et représentent une source d'inquiétude pour la FAO depuis plusieurs décennies. Près de huit millions de tonnes de déchets plastiques (dont 10% proviendrait du secteur des pêches) finissent chaque année dans nos océans.

Ces directives aideront les pays à développer des systèmes efficaces afin de marquer les équipements de pêche de manière à pouvoir retrouver leur propriétaire. Cela contribuera à réduire les débris marins, à atténuer leur impact sur l'environnement marin, les stocks de poissons et à rendre la navigation plus sûre. Cela permettra également aux autorités locales de surveiller la manière dont les équipements de pêche sont utilisés dans leurs eaux et qui les utilisent, faisant ainsi de ces directives un outil efficace dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

« Marquer correctement les équipements de pêche est un moyen efficace d'améliorer la gestion des équipements de pêche dans son ensemble, de prévenir l'abandon, la perte ou le rejet des équipements de pêche, et facilitera la récupération des équipements perdus, ainsi que l'identification des opérations de pêche illégale », a déclaré Arni M. Mathiesen, Sous-directeur général de la FAO pour les pêches.

Des niveaux inacceptables de plastique dans les océans

Certains équipements de pêche sont perdus dans des circonstances échappant à tout contrôle - telles que des tempêtes ou des accidents - ou parce qu'il n'y a pas d'installations adéquates aux ports pour réceptionner les équipements de pêche. Les équipements de pêche sont pourtant rejetés à la mer par des navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée qui veulent éviter de se faire remarquer.

Face aux niveaux inacceptables de débris d'équipement de pêche présents dans les océans, l'industrie mondiale de la pêche et les gouvernements ont reconnu l'urgence de traiter le problème dans tous les secteurs concernés, à savoir l'environnement, la gestion des pêches et la réglementation.

La plupart de ces équipements de pêche continuent de « pêcher de manière fantôme » même sans être sous le contrôle des humains. Cela peut avoir des répercussions extrêmement nocives sur les stocks de poissons lorsque les poissons et d'autres organismes marins s'emmêlent dans ces filets et, souvent, ne peuvent plus s'échapper.

Au fil du temps, les filets de pêche laissés dans les océans peuvent se fractionner en petits morceaux de plastique, devenant ainsi accessibles à de nombreux organismes dont les petits poissons et le plancton, et s'avérant très toxiques pour la faune marine.

Les équipements fantômes représentent également de vives sources d'inquiétude pour la sécurité de la navigation. De récentes études en République de Corée font état de la hausse du nombre d'hélices de bateaux coincés dans des équipements de pêche.