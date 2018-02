8 février 2018 – En visite en Corée du Sud pour l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a participé jeudi à un forum sur le développement durable à Séoul, au cours duquel il a appelé à une mondialisation équitable.

« Dans son discours, le Secrétaire général a appelé à un nouveau pacte pour une mondialisation équitable », a dit son porte-parole lors d'un point de presse à New York.

Le Forum mondial pour l'engagement et l'autonomisation en matière de développement durable se déroule à l'Université Yonsei de Séoul. L'ancien Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Miroslav Lajčák, faisaient partie des participants.

M. Guterres a déclaré que l'engagement était essentiel si l'on voulait vraiment que les Objectifs de développement durable (ODD) soient un programme servant de base à un nouveau pacte pour une mondialisation équitable.

Selon lui, l'intensification de la mondialisation combinée au progrès technologique a conduit à des améliorations significatives dans la vie de nombreuses personnes, mais a également augmenté les inégalités et généré un certain nombre de problèmes difficiles à résoudre - le chômage des jeunes étant l'un d'entre eux.

En marge du forum, le Secrétaire général, son prédécesseur Ban Ki-moon, et le Président de l'Assemblée générale ont rencontré le Premier ministre de la République de Corée, Lee Nak-yon.

M. Guterres et sa délégation se sont ensuite rendus sur le site des Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang. Sur place, le Secrétaire général a visité le village olympique de Gangneung, où il a pu rencontrer un certain nombre d'athlètes, dont Cheyenne Goh, la première Singapourienne à se qualifier pour les Jeux Olympiques d'hiver. Le Secrétaire général a également rencontré et encouragé des athlètes de Suisse, de Hongrie et de Chine.