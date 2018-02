3 février 2018 – Suite à la décision de la Cour suprême des Maldives ordonnant la libération des chefs de l'opposition condamnés et la réintégration de 12 membres du parlement, António Guterres a rappelé que les Nations Unies restent disposées à faciliter des négociations pour sortir le pays de l'impasse politique.

« Le Secrétaire général prend note de l'importante décision de la Cour suprême » et appelle le gouvernement des Maldives à la respecter, a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric dans un communiqué publié vendredi soir.

Le chef de l'ONU a également appelé toutes les parties à faire preuve de retenue.

« Le Secrétaire général réitère sa conviction de trouver une solution à l'impasse politique aux Maldives à travers des pourparlers multipartites, que les Nations Unies demeurent prêtes à faciliter », a souligné son porte-parole.

Vendredi, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) a également exhorté les autorités maldiviennes à respecter pleinement la décision de la Cour suprême, qui a également annulé la condamnation de l'ancien président Mohamed Nasheed et ordonné de réexaminer son cas.

« Nous sommes préoccupés par ce qui semble être une première réaction brutale des forces de sécurité dans la capitale Malé contre des personnes célébrant la décision de la Cour », a déclaré le porte-parole du HCDH, Rupert Colville lors d'un point de presse à Genève.

M. Colville a appelé les autorités à faire preuve de compréhension et de retenue et d'agir dans le plein respect du droit et des normes internationales régissant le maintien de l'ordre lors des manifestations et d'autres formes de rassemblement public.

« Nous exhortons également tous ceux qui célèbrent ou protestent à le faire de manière pacifique », a ajouté le porte-parole du HCDH.