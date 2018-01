27 janvier 2018 – Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a fermement condamné samedi une attaque à l'explosif meurtrière à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, qui a été revendiquée par les Taliban.

« Les attaques aveugles contre les civils sont de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire et ne peuvent jamais être justifiées. Les responsables de l'attaque d'aujourd'hui doivent être traduits en justice », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse.

Le Secrétaire général a adressé ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a exprimé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple afghans.

Le Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afghanistan, Tadamichi Yamamoto, a également vivement condamné l'attaque qui a eu lieu dans une rue animée du centre de Kaboul.

« L'attaque d'aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une atrocité, et ceux qui l'ont organisée et rendue possible doivent être traduits en justice et rendre des comptes », a dit M. Yamamoto dans une déclaration à la presse publiée par la Mission des Nations Unies en Afghanistan (MANUA).

Selon la presse, la bombe placée dans une ambulance a provoqué une énorme explosion qui a tué au moins 95 personnes et blessé au moins 158 autres. Cette attaque intervient quelques jours après celle ayant visé l'hôtel Intercontinental à Kaboul.