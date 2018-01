26 janvier 2018 – Le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Miroslav Lajčák, a lancé vendredi un appel solennel au respect de la trêve olympique à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver, qui seront célébrés du 9 février au 25 février à Pyeongchang, en République de Corée.

En 1992, le Comité international olympique a fait revivre cette tradition, née dans la Grèce antique au VIIIe siècle avant J.-C., en invitant toutes les nations à respecter la trêve.

Le Président de l'Assemblée générale a aussi invité tous les États membres à adopter des mesures concrètes aux échelons local, national, régional et mondial, afin de promouvoir et de renforcer une culture de paix et d'harmonie dans l'esprit de la trêve.

Il a appelé tous les belligérants engagés dans des conflits armés partout dans le monde à être fidèles à la tradition antique de la trêve olympique et à avoir le courage de conclure de véritables cessez-le-feu pendant cette période, ouvrant ainsi la voie au règlement pacifique des différends.

Le 13 novembre 2017, l'Assemblée générale avait adopté la résolution 72/6 par laquelle elle demande instamment aux États membres d'observer la trêve dans l'esprit de la Charte des Nations Unies, tant individuellement que collectivement, tout au long de la période qui s'étend du septième jour précédant l'ouverture des XXIIIe Jeux olympiques d'hiver au septième jour suivant la clôture des XIIe Jeux paralympiques d'hiver, qui se tiendront à Pyeongchang.

Vendredi, l'Assemblée a aussi adopté une résolution par laquelle elle décide de proclamer le 7 avril Journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Ce texte était présenté par la délégation rwandaise. Il rappelle que, durant le génocide des Tutsis en 1994, des Hutus et d'autres personnes s'étant opposées au génocide ont également été tués.