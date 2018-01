22 janvier 2018 – L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA) a lancé lundi une campagne mondiale de collecte de fonds, intitulée #DignityIsPriceless, en réponse à l'annonce de la baisse significative du financement du gouvernement américain.

La semaine dernière, le gouvernement américain a annoncé que sa contribution au budget de l'UNRWA pour 2018 serait de 60 millions de dollars, un chiffre considérablement inférieur aux niveaux antérieurs, selon le Commissaire général de l'UNRWA, Pierre Krahenbühl. En 2017, la contribution totale des États-Unis au budget de l'agence onusienne était supérieure à 350 millions de dollars.

“En ce moment de crise, les réfugiés de Palestine méritent notre solidarité collective pour protéger leur dignité en fournissant de l'aide alimentaire d'urgence aux plus vulnérables et en n'interrompant pas l'éducation de leurs enfants et les soins de santé aux familles”, déclare l'UNRWA sur son site web. “Des millions de réfugiés palestiniens vulnérables risquent de perdre une assistance vitale. A l'heure de grands bouleversements politiques au Moyen-Orient, cette décision abrupte expose les réfugiés de Palestine à davantage de souffrance, d'instabilité et de violations de leurs droits humains”.

Avec sa campagne de collecte de fonds, l'UNRWA espère réunir 500 millions de dollars.

"Nous lançons cette campagne parce que l'UNRWA est avec vous", a déclaré M. Krahenbühl lors d'une conférence de presse dans une école de l'UNRWA à Gaza. "Je souhaite confirmer à tous les réfugiés palestiniens que les écoles de l'UNRWA, des écoles fières comme celle où nous sommes aujourd'hui, resteront ouvertes. Des soins de santé et d'autres services seront fournis. C'est un énorme défi, mais c'est absolument impératif”.

Selon l'UNRWA, ce qui est en jeu, c'est l'accès à l'éducation pour 525.000 garçons et filles dans l'une des 700 écoles de l'UNRWA, mais aussi l'aide alimentaire fournie à 1,7 million de réfugiés palestiniens extrêmement vulnérables et l'accès aux soins de santé primaires pour les familles.

L'UNRWA se dit déterminé à soutenir les réfugiés de Palestine en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, à Gaza, en Syrie, au Liban et en Jordanie. “Ensemble, nous devons garder les écoles et les cliniques ouvertes, et les systèmes de distribution de nourriture et d'argent en espèces intacts”, affirme-t-elle.