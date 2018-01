17 janvier 2018 – L'Envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, a envoyé mercredi des invitations séparées au gouvernement syrien et à l'opposition syrienne pour participer à une réunion sous l'égide de l'ONU à Vienne, en Autriche, les 25 et 26 janvier.

La réunion, qui se déroulera dans les locaux des Nations Unies à Vienne pour des raisons logistiques, s'inscrira dans le cadre du processus politique de Genève, a précisé M. de Mistura dans une déclaration à la presse.

L'Envoyé spécial a dit espérer que les deux délégations participeront à cette réunion spéciale pour des discussions de fond avec lui et son équipe.

Il a rappelé que « toute initiative politique des acteurs internationaux devrait être évaluée par sa capacité à contribuer et à soutenir le processus politique de Genève facilité par les Nations Unies et la pleine mise en œuvre de la résolution 2254 (2015) ».

De son côté, l'ONU en Syrie a dénoncé l'impact dévastateur du regain de violences sur les civils à travers la Syrie, dans les régions d'Idlib, la Ghouta orientale, Hama, Damas, Alep, Hassakeh, Deir Ez-Zor, Raqqah et Daraa.

« Les civils dans les zones touchées ont un besoin urgent de protection et d'aide humanitaire, mais les combats limitent la circulation des personnes et des fournitures vitales. Au cours des dernières semaines, l'intensification des bombardements, des tirs de mortier et des combats a forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir », a souligné l'équipe de l'ONU dans une déclaration à la presse.

« L'ONU en Syrie exhorte toutes les parties prenantes, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, à prévenir de nouvelles violences et à permettre aux organisations humanitaires d'aider les personnes dans le besoin. L'accord de toutes les parties et de leurs alliés est nécessaire pour faciliter la livraison immédiate et en toute sécurité des convois humanitaires des Nations Unies et du Croissant-Rouge arabe syrien aux personnes dans le besoin en Syrie, y compris dans les zones assiégées et difficiles d'accès », a ajouté le communiqué de presse. « L'ONU appelle toutes les parties à faciliter l'évacuation médicale des personnes gravement malades, notamment dans la Ghouta orientale, à Foah et à Kafraya ».