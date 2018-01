Des femmes à Kitchanga, dans l’est de la RDC, lavent des vêtements dans une source d’eau aussi utilisée pour boire et cuisiner (archives). Photo OCHA/Imane Cherif

16 janvier 2018 – L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a proposé son aide à la République démocratique du Congo (RDC) afin de renforcer la lutte contre la grave épidémie de choléra qui frappe le pays.

L'offre a été faite aux autorités congolaises par la Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, le Dr Matshidiso Moeti, lors d'une visite à Kinshasa lundi.

Environ 5.100 maisons ont été détruites et plus de 10.000 personnes se sont retrouvées sans abri suite aux récentes inondations en RDC. Ces dernières devraient considérablement accroître le risque de propagation du choléra à Kinshasa et dans tout le pays, a indiqué une porte-parole de l'OMS, Fadela Chaib, lors d'un point de presse à Genève.

Mme Chaib a précisé que la saison des pluies en cours en RDC doit se poursuivre jusqu'au moins de juin et pourrait aggraver la situation.

L'OMS collaborait déjà avec les autorités sanitaires congolaises pour renforcer la riposte face à l'épidémie de choléra. L'Organisation avait déployé une équipe d'experts techniques pour épauler les autorités et pour se rendre dans les différents lieux afin de recueillir des données, évaluer la situation du choléra et dispenser des formations.

Mme Chaib a indiqué que l'OMS avait récemment acheminé une aide médicale d'urgence comprenant des médicaments, des fournitures et des équipements essentiels pour répondre aux besoins de base de 10.000 personnes pour une période de trois prochains mois. L'agence onusienne avait également expédié quatre kits de lutte contre le choléra pouvant traiter au total 1.600 cas modérés et 400 cas sévères.