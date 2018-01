11 janvier 2018 – Les prix des produits alimentaires ont baissé de 3,3% en décembre, par rapport au mois de novembre, mais a connu une hausse de 8,2% en 2017, par rapport à 2016, a indiqué l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Cette baisse des prix en décembre est due à une forte baisse des prix des huiles végétales et des produits laitiers.

L'indice des prix des produits laitiers a baissé de 9,7% en décembre, en raison des quantités importantes destinées à l'exportation et d'une faiblesse de la demande qui ont pesé sur les prix mondiaux de la poudre de lait écrémé et entier, ainsi que sur le fromage et le beurre. Au cours de l'ensemble de l'année 2017, le sous-indice affichait pourtant une moyenne en hausse de 31,5% par rapport à l'année précédente.

L'indice des prix des huiles végétales a baissé de 5,6% en novembre, tandis que les prix de l'huile de palme ont également chuté face à l'ampleur des stocks malaysiens et indonésiens. Une situation qui a eu pour effet de faire baisser les cotations pour l'huile de soja. En 2017, le sous-indice affichait une moyenne en hausse de 3% par rapport à l'année précédente.

L'indice des prix du sucre a également baissé, soulignant une baisse de 4,1% depuis novembre, qui s'explique notamment par des facteurs saisonniers et des prévisions tablant sur un large surplus pour l'année à venir. En 2017, les prix du sucre étaient en baisse de 11,2%, en moyenne, par rapport à 2016, et ce, en grande partie en raison d'une récolte exceptionnelle au Brésil, principal producteur à l'échelle mondiale.

L'indice des prix des céréales est resté globalement stable pour le troisième mois consécutif, avec notamment la baisse des prix mondiaux du blé, tandis que ceux du maïs et du riz ont grimpé. En 2017, l'Indice a connu une hausse de 3,2% par rapport à 2016, mais est resté 37% en-dessous de son pic record enregistré en 2017.

L'indice des prix de la viande a légèrement baissé en décembre en raison de stocks importants qui ont pesé sur les prix de la viande bovine. En 2017, le sous-indice a enregistré une hausse de 9% par rapport à son niveau de 2016.