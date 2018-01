10 janvier 2018 – Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires politiques, Jeffrey Feltman, se trouvait mercredi en Libye pour discuter avec les dirigeants libyens comment l'Organisation peut renforcer son soutien au pays pour l'aider à achever sa transition politique.

A Tripoli, la capitale libyenne, Jeffrey Feltman a rencontré Faiez Serraj, le Président du Conseil de la Présidence du Gouvernement d'accord national. Il a également rencontré le chef du Haut Conseil d'Etat, Abdulrahman Sewehli, et le corps diplomatique, a indiqué le porte-parole du Secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, lors d'un point de presse à New York.

Les discussions avec les dirigeants libyens ont porté notamment sur la mise en œuvre du Plan d'action des Nations Unies pour le pays.

« L'ONU appelle tous les acteurs libyens à s'engager sérieusement dans un processus politique inclusif conduisant à des élections crédibles et équitables », a dit M. Feltman avant d'entamer sa visite.

« Il est possible de mettre fin à la période de transition avec succès, sous la direction des Nations Unies, et de concentrer les efforts sur la mise en place d'institutions étatiques unifiées et efficaces. L'accord politique libyen reste le seul cadre viable pour mettre fin à la période de transition », a-t-il ajouté.

Après sa visite en Libye, M. Feltman doit se rendre en Tunisie. L'objectif de cette visite est de réaffirmer le soutien des Nations Unies à la population et au gouvernement alors qu'ils continuent de consolider la transition démocratique du pays.