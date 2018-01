8 janvier 2018 – Le Ministère de la santé du Gouvernement fédéral de Somalie, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), a conclu lundi une campagne nationale de vaccination contre la rougeole ayant ciblé un million d'enfants âgés de 6 mois à 10 ans au Puntland et 4,2 millions à travers le pays.

En 2017, dans un contexte de sécheresse, 23.002 cas de rougeole ont été signalés en Somalie, ce qui est alarmant par rapport aux années précédentes. Parmi ces cas, 83% étaient des enfants de moins de 10 ans, a précisé l'UNICEF dans un communiqué de presse.

« L'OMS continuera à soutenir le Ministère de la santé et à maintenir un partenariat étroit avec les autorités sanitaires locales et les partenaires pour contrôler les épidémies de rougeole et assurer une couverture vaccinale élevée pour tous les enfants somaliens », a déclaré le Dr Ghulam Popal, Représentant de l'OMS en Somalie.

« Il est regrettable que des cas de rougeole continuent d'être signalés alors qu'il existe un vaccin efficace », a-t-il ajouté. En réponse à l'épidémie, deux campagnes de vaccination contre la rougeole ont été menées en mars et en avril 2017, touchant 516.934 enfants âgés de 9 mois à 5 ans.

« En collaboration avec nos partenaires, l'UNICEF a pu obtenir d'excellents résultats pour les enfants et les familles touchés par la sécheresse en 2017 », a déclaré Jesper Moller, Représentant de l'UNICEF par intérim. « Cependant, la crise est loin d'être terminée. La menace de la famine continue de peser lourdement, de même que les épidémies telles que la rougeole. La seule façon de protéger les enfants contre cette maladie mortelle est de mener des campagnes de vaccination de masse. Et nous resterons vigilants et poursuivrons nos efforts d'urgence en 2018 ».

Au cours de cette campagne de vaccination, une dose de vitamine A a été administrée aux enfants éligibles en même temps que le vaccin contre la rougeole. Les agents de santé soutenus par l'OMS et l'UNICEF ont encouragé également les adultes qui ne sont pas complètement vaccinés ou qui ne sont pas sûrs de leur statut immunitaire à se faire vacciner.