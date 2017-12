29 décembre 2017 – Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a condamné une attaque qui a eu lieu vendredi devant l'église Mar Mina dans la ville d'Helwan, au sud du Caire, en Égypte.

Dans une déclaration de son porte-parole, le Secrétaire général a adressé ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et au gouvernement et au peuple égyptiens et a souhaité un prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés.

Selon la presse, au moins neuf personnes ont été tuées lorsque des assaillants ont ouvert le feu sur une église orthodoxe copte vendredi, dans la ville d'Helwan.

« Le Secrétaire général demande à ce que les responsables de l'attaque horrible d'aujourd'hui soient rapidement traduits en justice », a dit son porte-parole.