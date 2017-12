29 décembre 2017 – La Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Audrey Azoulay, a déclaré vendredi regretter profondément la décision d'Israël de se retirer de l'organisation.

« En ma qualité de Directrice générale de l'UNESCO, j'ai reçu aujourd'hui la notification officielle du gouvernement israélien concernant le retrait d'Israël de l'Organisation à la date du 31 décembre 2018, dont la décision avait été annoncée le 12 octobre 2017 », a dit Mme Azoulay dans une déclaration à la presse.

« Je le regrette profondément, dans la conviction que c'est au sein de l'UNESCO, et non pas en dehors d'elle, que les Etats peuvent le mieux agir pour contribuer à résoudre des différends qui touchent aux domaines de compétence de l'Organisation », a-t-elle ajouté.

Les Etats-Unis avaient officiellement notifié en octobre 2017 leur décision de se retirer de l’UNESCO.

Israël est membre de l'UNESCO depuis 1949.

Selon Mme Azoulay « Israël a toute sa place » au sein de l'UNESCO, « une institution engagée dans la défense de la liberté d'expression, dans la prévention de l'antisémitisme et du racisme sous toutes ses formes et qui a développé un programme unique d'enseignement de la mémoire de la Shoah et de prévention des génocides ».

« Face aux désaccords qui peuvent exister entre les États membres et qui se traduisent dans des votes de leur responsabilité, rester pleinement impliqué dans le fonctionnement de l'UNESCO permet de poursuivre un dialogue, une coopération et des partenariats, plus que jamais nécessaires au renforcement desquels je me suis engagée à consacrer tous les efforts dès ma prise de fonctions », a-t-elle ajouté.

Israël a ratifié 18 Conventions internationales de l'UNESCO et neuf sites culturels israéliens sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.

Depuis 2014, Tel Aviv - Yafo a rejoint le Réseau des villes créatives en tant que ville créative des arts numériques. Les universités israéliennes accueillent douze chaires UNESCO et un Centre UNESCO.