26 décembre 2017 – En cette saison des fêtes, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) appelle à éviter le gaspillage alimentaire.

« Les fêtes constituent le moment idéal pour célébrer la nourriture et l'apprécier. Cependant, les périodes de fêtes sont devenues, dans certaines parties du monde, synonymes d'excès ou de gaspillage de nourriture », a déclaré l'agence onusienne.

D'une manière générale, la FAO rappelle qu'1/3 de toute la nourriture produite dans le monde est perdue ou gaspillée. Cela représente 1,3 milliard de tonnes de denrées alimentaires perdues ou gaspillées par an.

Mais la nourriture n'est pas la seule chose gaspillée lorsqu'elle n'est pas consommée : toutes les ressources (comme les semences, l'eau, les aliments pour animaux, etc.), l'argent et la main d'œuvre qui ont servi à la produire sont également perdus.

La FAO appelle donc à ne pas gaspiller la nourriture et propose six conseils pour éviter et réduire les déchets alimentaires générés lors des périodes de fêtes.

1- Soyez réaliste

– Planifiez à l'avance et ne préparez pas à manger pour 50 personnes si seulement 5 personnes participent à votre dîner.

2- Congelez les restes ou offrez-les à vos invités

– Si vous cuisinez une trop grande quantité de nourriture, incitez vos invités à en ramener chez eux. Et s'il reste de la nourriture, mettez-la rapidement dans le congélateur pour pouvoir la consommer à un autre moment. D'une manière générale, la nourriture ne doit pas être laissée à température ambiante pendant plus de deux heures.

3- Utilisez les restes lors du déjeuner ou du dîner du lendemain

– Il existe de nombreuses recettes originales sur Internet à base de restes. En effet, plusieurs plats tels que les casseroles, le goulash, le fattoushe et la panzanella sont nés de la volonté de ne pas gaspiller les fruits, les légumes ou même les restes de pain. Assurez-vous de stockez les restes dans le réfrigérateur et consommez-les le plus rapidement possible.

4- Terminez vos restes avant de cuisiner un nouveau plat

– Le réflexe de préparer quelque chose de différent pour chaque repas est assez répandu, mais avant de cuisiner un nouveau plat, vérifiez qu'il ne reste pas quelque chose de déjà cuisiné et qui peut être encore consommé sans risque. Vous pouvez également préparer un nouveau plat en utilisant vos restes. Pensez simplement à éviter de réchauffer de la nourriture et de la remettre dans le réfrigérateur plus tard.

5- Permettez à vos invités de se servir eux-mêmes afin qu'ils puissent choisir la quantité de nourriture qu'ils désirent

– Même s'il est très agréable de servir ses hôtes, ces derniers ne pourront pas évaluer la quantité qu'ils veulent consommer, et ils laisseront tout ce qui est en trop. Permettre à ses invités de se servir eux-mêmes signifie qu'ils peuvent choisir la quantité de nourriture qu'ils veulent manger. (Voici une astuce pour les invités : lorsque l'on vous demande de vous servir lors d'un repas, ne prenez pas plus que ce que vous êtes en mesure de manger.

6- Donnez ce que vous n'utilisez pas

– Si vous achetez des boîtes de conserve, des produits séchés ou d'autres denrées alimentaires non-périssables qui peuvent être donnés, il existe de nombreux organismes caritatifs locaux qui seront heureux d'accepter ces produits. Vérifiez sur Internet s'il existe des lieux près de chez vous qui acceptent des dons alimentaires.

« Pendant cette période de fêtes, rappelez-vous que le fait de disposer d'assez de nourriture est un privilège », souligne la FAO. « Ne gaspillez pas votre nourriture ! »