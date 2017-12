22 décembre 2017 – Les Nations Unies se sont félicitées vendredi de la signature d'un accord de cessation des hostilités au Soudan du Sud et exhorté toutes les parties à y adhérer.

L'accord a été signé par les parties sud-soudanaises qui ont participé au Forum de revitalisation de haut niveau qui s'est tenu à Addis-Abeba, en Ethiopie la semaine dernière.

« L'Accord sur la cessation des hostilités, la protection des civils et l'accès humanitaire est un premier pas important dans la revitalisation du processus de paix », a déclaré la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) dans un communiqué.

The @UN Mission in #SouthSudan (@unmissmedia) welcomes signing of cessation of hostilities agreement in South Sudan: https://t.co/TGeXI24Gfw pic.twitter.com/PS8n6efDYo