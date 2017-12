21 décembre 2017 – L'Envoyé des Nations Unies pour l'Afghanistan a souligné jeudi la nécessité pour le pays de parvenir à un règlement politique avec l'opposition armée, soulignant que la prochaine réunion des parties en février constitue une opportunité à ne pas manquer.

« Nous devons utiliser les mois d'hiver à venir, lorsque les niveaux de conflit tendent à diminuer, pour avancer sur cette question avant le renouvellement du cycle de violence au printemps prochain », a déclaré devant le Conseil de sécurité, Tadamichi Yamamoto, le Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afghanistan.

« J'appelle une nouvelle fois les Talibans à exprimer clairement leur volonté de commencer des négociations en vue d'un règlement politique et d'entamer le dialogue initial », a-t-il déclaré.

. @UNAMAnews chief Tadamichi Yamamoto briefed the Security Council today on the situation in #Afghanistan . UNAMA is one of the many Special Political Missions (SPMs) DPA oversees. Learn more about SPMs here: https://t.co/S2olYJVrnz pic.twitter.com/4bsTO30mrU

Dans ce contexte, M. Yamamoto a souligné l'importance de la réunion dite du 'Processus de Kaboul', qui se tiendra le 1er février 2018. Une rencontre au cours de laquelle le gouvernement afghan devrait présenter un concept stratégique pour parvenir à un accord.

Le 'Processus de Kaboul' énonce une transition vers une plus grande prise en charge des responsabilités des Afghans dans les secteurs civils et de la sécurité.

M. Yamamoto, qui est également chef de la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA), a également informé le Conseil de la tenue des élections législatives l'année prochaine, suivies d'élections présidentielles en avril 2019.

Il a précisé que des élections opportunes, crédibles et acceptées sont vitales pour maintenir l'ordre constitutionnel et garder la foi dans le système représentatif du gouvernement.

Le chef de la MANUA a également indiqué que la sécurité et la participation politique des femmes sont d'une importance vitale.

« J'espère vraiment que l'empathie pour la souffrance continue de millions d'Afghans nous poussera tous à faire les efforts nécessaires pour parvenir à la paix et à réaliser les opportunités importantes qui vont au-delà d'un accord de paix dont nous avons tant besoin ».

“I truly hope that empathy for the ongoing suffering of millions of #Afghans will move us all to make the efforts necessary to achieve #peace,” UN envoy says at #SecurityCouncil debate in New York. https://t.co/QW2dJjQkbJ pic.twitter.com/YKIpUesSXd